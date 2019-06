Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Einbruch in Gaststätte

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in eine Gaststätte in Walzbachtal-Jöhlingen eingebrochen und haben dabei Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter kurz nach 03:00 Uhr in das in der Ladestraße gelegene Gebäude, indem sie sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt verschafften. Innerhalb der Gaststätte brachen die Diebe auf ihrer Suche nach Beute schließlich mehrere Spielautomaten auf und entwendeten das darin enthaltene Bargeld.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

