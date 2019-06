Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Unbekannter überfiel Spielhalle

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagmorgen eine Spielhalle in der Hauptstraße überfallen. Nachdem die 38-jährige Angestellte kurz nach 08.00 Uhr die Spielhalle geöffnet hatte, begann sie mit den Vorbereitungen für den Spielbetrieb. Als sie gegen 08.20 Uhr am Tresen stand und mit dem Zählen des Bargelds beschäftigt war, betrat der maskierte Täter die Spielhalle, bedrohte die Frau mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte Bargeld. Er gab ihr eine Tüte in die die Angestellte das Geld steckte. Anschließend flüchtete er aus der Spielhalle und die Frau verständigte die Polizei. Der Täter wird als ca. 35 Jahre alt und ca. 180 cm groß beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine graue Jogginghose. Maskiert war er mit einem schwarzen Tuch. Zeugen, oder Personen die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell