Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Unfall am Autobahndreieck

Karlsruhe (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen am Autobahndreieck Karlsruhe. Der Fahrer eines Lastwagens war um 7.50 Uhr auf der BAB8 Richtung Basel unterwegs als er feststellte, dass er eigentlich Richtung Frankfurt fahren muss. Dazu wechselte er verbotswidrig über die Sperrfläche auf die linke Spur der BAB5. Dort war ein BMW-Fahrer unterwegs, der stark abbremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Während dieser noch rechtzeitig bremsen konnte, fuhr der hinter ihm fahrende Mercedes-Lenker auf. Das Fahrzeug schleuderte dann gegen einen auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug, landete schließlich in der Leitplanke und kam dann auf der Fahrbahn zu Stehen. Während der Unfallaufnahme musste die BAB bis gegen 10 Uhr gesperrt werden. Es bildete sich auf der BAB8 ein Stau von zeitweise acht Kilometern Länge.

