POL-KA: (Enzkreis) Ispringen - Zeugensuche nach Unfallflucht

Von Samstag auf Sonntag ereignete sich in der Ispringer Turnstraße eine Verkehrsunfallflucht zu der die Polizei mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sucht. Nach bisherigen Feststellungen des Verkehrskommissariats Pforzheim befuhr ein bislang unbekannter VW-Fahrer im Zeitraum von Samstag, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 07.00 Uhr, vermutlich vom Fest am Sportplatz kommend die Turnstraße. In einer Linkskurve kam der Unfallfahrer von der Fahrbahn ab und überfuhr eine etwa zehn Meter lange und eineinhalb Meter breite Hecke. Am Ende des Gebüschs streifte der Unfallwagen noch einen eingelassenen Eisenpfosten, so dass der Stoßfänger beschädigt wurde und ein VW-Emblem an der Unfallörtlichkeit zurückblieb. Von dieser entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt und hinterließ einen Schaden von mehreren hundert Euro. Das Unfallfahrzeug dürfte im Frontbereich nicht nur unerhebliche Beschädigungen aufweisen, wobei am Stoßfänger eine Plastikabdeckung und das VW-Zeichen fehlen. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Pforzheim unter 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

