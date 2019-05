Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal- Mit Kleinkraftrad gestürzt

Kraichtal (ots)

Ein 65-jähriger Mann ist am Samstagabend gegen 18.45 Uhr auf einem geteerten landwirtschaftlichen Weg kurz vor Landhausen mit seinem Kleinkraftrad gestürzt. Er geriet auf dem leicht abschüssigen Weg ins Rutschen und verletzte sich bei seinem Sturz so schwer, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

