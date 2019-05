Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Gleich zwei Ehemänner begehen Raub an eigener Ehefrau

Pforzheim (ots)

Am Mittwoch hatten es offenbar gleich zwei Ehemänner, in voneinander unabhängigen Fällen, jeweils auf die Handtasche der eigenen Ehefrau abgesehen.

Als ein 42-jähriger Mann, gegen 01:15 Uhr, seine 41-jährige Ehefrau bei einer "Tanz in den Mai"-Veranstaltung in der Pforzheimer Inselstraße im Gespräch mit einer fremden männlichen Person antraf, geriet der Ehemann außer Kontrolle. In aggressiver Weise näherte er sich der 41-Jährigen und zerrte sie aus den Veranstaltungsräumlichkeiten. Nachdem er die Frau mehrfach beleidigt hatte, versuchte er ihr die Handtasche zu entwenden. In dem hierbei entstehenden Gerangel, erlitt die Frau Verletzungen am Finger. Schließlich trat der Mann seiner Frau mit dem Fuß in den Bauch, so dass diese zu Boden stürzte. Daraufhin entwendete er einige Gegenstände aus der Handtasche der 41-Jähriegn und entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit.

Gegen 17:30 Uhr war eine 23-jährige Frau mit zwei Kleinkindern im Bereich der Pforzheimer Gesellstraße spazieren. Plötzlich näherte sich ein Audi. Die Frau konnte darin ihren 28-Jährigen Ehemann als Fahrer sowie eine ihr unbekannte Frau als Beifahrerin erkennen. Die unbekannte, im Pkw befindliche, Frau fragte die Geschädigte, ob sie Geld dabei hätte. Als die 23-Jährige dies verneinte, stieg der Ehemann aus dem Auto und entwendete seiner Frau die Handtasche. Im Anschluss fuhren der Mann und seine Begleiterin mitsamt der Tasche davon. In der Tasche befanden sich ein Handy sowie ein Geldbeutel mit Ausweisdokumenten.

