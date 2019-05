Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Unfallflucht- Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag zwischen 6 Uhr und 18.15 Uhr in der Blumentorstraße angerichtet. Der Pkw-Lenker prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen und klemmte einen Zettel hinter den Scheibenwischer mit dem Hinweis, er habe einem Rettungswagen ausweichen müssen. Ohne weitere Daten zu hinterlassen oder den Vorfall der Polizei zu melden, machte er sich davon. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721 967180, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell