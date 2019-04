Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Calw (ots)

(CW) Haiterbach - 46-Jähriger in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft Tübingen konnte am Dienstnachmittag beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen einen 46-jährigen Serben erwirken. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Er soll am Montag gegen 01.30 Uhr seiner getrennt lebenden Ehefrau an deren Wohnung in Haiterbach aufgelauert und sie mit einem Messerstich schwer verletzt haben. Als die 39-Jährige um Hilfe rief und die gemeinsame Tochter ihrer Mutter zu Hilfe kam, flüchtete der Beschuldigte. Er konnte kurze Zeit später an seinem Wohnanwesen in Haiterbach festgenommen werden. Die 39-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Zwischen den getrennt lebenden Eheleuten war es in der Vergangenheit wiederholt zu Streitigkeiten gekommen.

Nicolaus Wegele, Staatsanwaltschaft Tübingen Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell