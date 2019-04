Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierter 23-Jähriger fällt zwischen S-Bahn und Bahnsteig und verletzt sich schwer

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 2.42 Uhr, rannte ein 23-Jähriger einer bereits anfahrenden S-Bahn an der Straßenbahnhaltestelle "Mühlburger-Tor" hinterher und versuchte noch zuzusteigen. Dabei stürzte er zwischen die Bahn und den Bahnsteig und zog sich unter anderem schwere Verletzungen an der rechten Hand, einen Rippenbruch und diverse Quetschungen zu. Im Anschluss an den Sturz verließ der Mann die Unfallstelle, konnte jedoch wenige hundert Meter entfernt von der Besatzung eines Rettungswagens aufgefunden und medizinisch versorgt werden. Der verletzte Mann war alkoholisiert und hatte rund 2,8 Promille.

Maike Werz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell