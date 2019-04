Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Nach Verkehrsunfall festgenommen

Philippsburg (ots)

Am Sonntag, gegen 18:45 Uhr, verursachte ein 19-jähriger Opel-Fahrer einen Verkehrsunfall in der Philippsburger Straße in Huttenheim. Der 19-Jährige ergriff zunächst die Flucht, kehrte zu einem späteren Zeitpunkt jedoch wieder zur Unfallstellte zurück. Wie sich bei einer anschließenden Abfrage der Personalien herausstellte, war der 19-Jährige per Haftbefehl ausgeschrieben und wurde daher festgenommen.

Der 19-Jährige befuhr die Philippsburger Straße in Richtung der Landesstraße 602 und wollte nach rechts einbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrspur ab und prallte gegen einen auf der Linksabbiegerspur befindlichen Peugeot. Die Insassen des Peugeots wurden durch den Zusammenprall leicht verletzt. Nach aktuellem Stand liegt ein Sachschaden von etwa 9000 Euro vor.

