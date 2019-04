Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim- Wohnwagen und Lieferwagen aufgebrochen- Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte einen in der Feldbergstraße abgestellten Wohnwagen aufgebrochen und sämtliche Schränke durchwühlt. Vermutlich dieselben Täter sind in einen in der Nähe abgestellten Lieferwagen eines Paketdienstes eingedrungen. Ob die Unbekannten in beiden Fällen Beute machten ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Pforzheim Süd, Telefon 07231 186-3311, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell