Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker

Ispringen - aufgefundene weibliche Leiche identifiziert

Enzkreis (ots)

Wie berichtet wurde am Sonntag, 17. März an der Enz in Mühlacker eine weibliche Leiche aufgefunden. Zur Klärung der Identität wurde eine Obduktion durchgeführt, die nun ergab, dass es sich um die seit dem 11 Januar vermisste 64-jährige Frau aus Ispringen handelt. Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod der Frau.

