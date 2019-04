POL-KA: (KA) Hambrücken - Unbekannte lassen Tiere aus Gehege Freitag

Polizeipräsidium Karlsruhe

Unbekannte haben am Donnerstagabend ein Wildgehege im Vogelpark Hambrücken beschädigt, sodass insgesamt 28 Tiere ihren Weg nach draußen suchten.

Nach bisherigem Kenntnisstand schnitten die Täter den Zaun des Hirschgeheges auf. Die Tiere flüchteten über die Kreisstraße 3525 in den angrenzenden Gemeindewald Hambrücken. Da augenscheinlich die Tiere immer wieder versuchten die Straße zu überqueren wurde die K 3525 zwischen Saumstraße und der Landesstraße 560 voll gesperrt. Nach Angaben der Verantwortlichen des Park kehren die Tiere spätestens in den frühen Morgenstunden selbständig in ihr Gehege zurück. Als 26 der 28 entwichenen Tiere zurückgekehrt waren, konnte die Vollsperrung gegen 08:22 Uhr aufgehoben werden.

