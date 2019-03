Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Benefizkonzert des Polizeimusikkorps Karlsruhe in Brettener Stiftskirche

Karlsruhe/Bretten (ots)

Auf Einladung des Lions Clubs Bretten-Stromberg in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde und der Stadt Bretten gibt das Polizeimusikkorps Karlsruhe unter Leitung von Mario Ströhm am Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr, in der Stiftskirche Bretten ein Benefizkonzert.

Neben der Sängerin Susanne Kunzweiler und Instrumentalsolisten wird auch Organist Holger Becker dabei sein und gemeinsam mit dem Polizeiorchester unter anderem als Highlight die Toccata von Johann Sebastian Bach präsentieren.

Mit dem Erlös werden soziale Projekte des Lions Clubs Bretten-Stromberg unterstützt. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Karten gibt es in der Tourist-Info Bretten in der Melanchthonstraße 3 sowie an der Abendkasse.

Die Stiftskirche ist gut mit der S-Bahn zu erreichen, von der Haltestelle Bretten-Stadtmitte zur Stiftskirche sind es nur wenige Gehminuten.

