Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Engelsbrand- Bäume in Baumschule beschädigt

Engelsbrand (ots)

Unbekannte haben in einer Baumschule innerhalb der letzten beiden Wochen vier Bäume beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro angerichtet. An den Bäumen wurden zum Teil Äste abgebrochen oder Stämme zerstört. Feiernde Jugendlichehielten hielten sich an den letzten beiden Wochenenden in einer nahegelegenen Hütte auf, und wurden auch dabei beobachtet, wie sie über das Gelände der Baumschule gelaufen sind. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Neuenbürg, Telefon 07082 79120, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell