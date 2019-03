Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Mutmaßliche Gartenhausaufbrecher festgenommen

Karlsruhe (ots)

Zwei junge Männer sind am Freitagabend unter dem Tatverdacht festgenommen worden, Einbrüche in Gartenhäuser am Mastweidenweg verübt zu haben. Zeugen konnten die das Duo gegen 20.30 Uhr dabei beobachten, wie sie mit einem Hochdruckreiniger und einem Fernseher auf dem Gelände des Kleingartenvereins zu Fuß unterwegs waren. Die daraufhin verständigte Polizei nahm die 18- und 20-jährigen Männer dann samt den vermutlich entwendeten Gegenständen in der Theodor-Rehbock-Straße fest. Ob die beiden Männer für weitere Gartenhausaufbrüche verantwortlich sind, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell