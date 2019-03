Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau- In Bäckerei eingebrochen

Kronau (ots)

Vermutlich zwei Einbrecher sind in der Nacht zum Montag in den Verkaufsraum einer Bäckerei in der Kirrlacher Straße eingedrungen. Nachdem die Eindringlinge alle Räume durchsucht hatten, rissen sie einen Tresor von der Wand und versuchten ihn zu öffnen, was offensichtlich misslang. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Bad Schönborn, Telefon 07253 80260, erbeten.

