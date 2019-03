Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Wildberg- Mit über drei Promille Unfall verursacht

Wildberg (ots)

Am Samstagmittag hat ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer mit über drei Promille einen Verkehrsunfall verursacht. Er war gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 463 in Richtung Calw unterwegs und bemerkte zu spät dass zwei Fahrzeuge vor ihm an der Abzweigung zur Landesstraße 357 abbremsen mussten. Der 31-Jährige fuhr auf und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Seinen Führerschein ist der Mann jedenfalls erst mal los.

