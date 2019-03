Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 80-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der Carl-Benz-Straße zu. Der 80-Jährige war gegen 12.25 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Carl-Benz-Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Als der Radweg endete lenkte er das Fahrrad nach rechts quer über die Straße um am rechten Fahrbahnrand weiterzufahren. Hierbei achtete er nicht auf den Fahrzeugverkehr. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver konnte der Fahrer eines in gleicher Richtung fahrenden Pkw einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Fahrradfahrer wurde auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Von der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter hinzugezogen und durch einen Polizeihubschrauber ein Luftbild der Unfallstelle gefertigt.

