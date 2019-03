Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Baumaschinen von mehreren hundert Euro entwendet

Eggenstein-Leopoldshafen (ots)

Baumaschinen im Wert von mehreren hundert Euro haben Unbekannte erbeutet, als sie in der Nacht zum Mittwoch einen Container auf einer Großbaustelle in der Eggensteiner Hauptstraße gewaltsam öffneten. Die Diebe öffneten vermutlich mit Hilfe eines Bolzenschneiders das Vorhängeschloss und nahmen die im Container aufbewahrten Maschinen an sich. Mit ihrem Diebesgut verschwanden die Langfinger bislang unerkannt.

Wer hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich tagsüber mit dem Polizeiposten Hardt unter 07247-980860 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell