Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Tiefenbronn - Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall auf der L 572

Enzkreis (ots)

Am Dienstag, gegen 12.20 Uhr, befuhr eine 60-jährige Pkw-Führerin die L 572 von Pforzheim kommend in Richtung Tiefenbronn. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet die Fahrzeuglenkerin aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte auf einen dort vorhandenen Findling und überschlug sich mit ihrem Pkw. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zur Endlage. Die Unfallverursacherin kam mit leichten Verletzungen in ein nahegelgenes Krankenhaus. An dem Pkw entstand Schaden in Höhe von ca. 15000 Euro.

