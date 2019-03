Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Mit mehr als 1 Promille von der Fahrbahn abgekommen

Karlsruhe (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls den ein 22-jähriger Fiesta-Fahrer mit über einer Promille am Freitagmorgen angerichtet hat. Kurz vor 06.00 Uhr erkannte der Fahrer auf der Herrenalber Straße den dortigen Kreisverkehr zu spät und verlor vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge prallte der Ford seitlich in die Leitplanke. Durch den Aufprall wurde der junge Fahrer mittelschwer verletzt und wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten des Polizeireviers Ettlingen Alkoholgeruch entgegen, weshalb der Unfallverursacher erst einmal eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell