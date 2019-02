Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Kämpfelbach - Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall am Ersinger Kreuz

Enzkreis (ots)

Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 4538 beim Ersinger Kreuz ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 39-jährige Fahrer eines VWs kurz nach 06:30 Uhr die K 4538 von Birkenfeld kommend in Richtung Ersinger Kreuz. Dort beabsichtigte er, nach rechts auf die Bundesstraße B10 in Richtung Pforzheim abzubiegen. Verkehrsbedingt musste der 39-Jährige sein Fahrzeug jedoch bis zum Stillstand abbremsen. Die ihm nachfolgende 26-jährige Fahrerin eines Audis bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr in der Folge auf den bereits stehenden VW auf.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 39-Jährige leichte Verletzungen, die jedoch keiner Behandlung vor Ort bedurften. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An den zwei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell