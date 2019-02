Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Drei verletzte Personen nach Vorfahrtsverletzung

Stutensee (ots)

Drei verletzte Personen und ein nicht unerheblicher Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalles der sich am Montagabend im Bereich Stutensee ereignete. Ein 29-jähriger Skoda-Lenker befuhr gegen 18.50 Uhr die Landstraße 558 von Bruchsal kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 52 Jahre alter Dacia-Fahrer die Landstraße aus Friedrichstal kommend und beabsichtigte an der Einmündung zur Landstraße 560 nach rechts in Richtung Karlsruhe abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des vorfahrtsberechtigten Skoda, weshalb es zur Kollision der beiden Pkw kam. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Skoda nach links in den Grünstreifen geschleudert und der Dacia kollidierte mit dem Toyota einer 62-Jährigen, die gerade auf der Landstraße 560 von Karlsruhe Richtung Bruchsal fuhr. Alle drei Fahrzeugführer mussten durch die Rettungskräfte für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Unfallschaden von rund 50.000 Euro. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme und der Beseitigung von Trümmerteilen und Betriebsstoffen bis 21.45 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde für die Dauer örtlich umgeleitet.

