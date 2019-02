Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal-Wössingen - Zigarettenautomat aufgebrochen und Geldkassette entwendet.

Walzbachtal-Wössingen (ots)

Unbekannte Täter schnitten am Montag ein Loch in einen Zigarettenautomaten in der Durlacher Allee und entwendeten daraus die Geldkassette. Dank einer Zeugin, konnte die Brettener Polizei am Montag gegen 19:00 Uhr den aufgebrochenen Zigarettenautomaten in Walzbachtal-Wössingen feststellen. Um unbemerkt arbeiten zu können, schnitten die unbekannten Täter zuerst ein Loch in einen Gartenzaun, betraten das Grundstück und machten sich, verdeckt durch einen Baum und Sträucher, anschließend am Automaten zu schaffen. Die Diebe schnitten eine große Öffnung in das Blech, zogen die Geldkassette heraus und öffneten diese gewaltsam. Sie entwendeten das Geld und warfen die leere Kassette auf das Grundstück. Der entwendete Geldbetrag ist zurzeit noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Walzbachtal geführt. Sachdienliche Hinweise können unter 07203-922190 oder beim zuständigen Polizeirevier Bretten unter 07252-50460 mitgeteilt werden.

