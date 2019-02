Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw-Fahrer beschädigt Auto beim Ausparken und begeht Fahrerflucht

Karlsruhe (ots)

Ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer beschädigte am Montag, gegen 19:00 Uhr, beim rückwärts Ausparken einen in der August-Dosenbach-Straße geparkten Citroen. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Aufmerksame Zeugen beobachteten das Geschehnis und notierten sich das Kennzeichen. So konnte der flüchtige Unfallverursacher schnell ermittelt und ausfindig gemacht werden. Der Führerschein das 70-Jährigen wurde schließlich einbehalten.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell