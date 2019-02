Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Täterfestnahme nach Schrottdiebstahl

Karlsruhe (ots)

Er sei lediglich auf der Suche nach seinem weggeworfenen Handyladekabel, gab der Tatverdächtige eines Einbruchs in den Wertstoffhof am Rheinhafen nach seiner Festnahme am Freitagabend an.

Ein Zeuge hatte zuvor gegen 18.30 Uhr gemeldet, dass er aus einem Container im Gelände in der Nordbeckenstraße verdächtige Geräusche wahrnehme und einen Einbruch befürchte. Die verständigten Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-West und der Wasserschutzpolizei konnten dann, nach dem Betreten des Geländes tatsächlich einen 24-Jährigen vorläufig festnehmen. Bei dem mitgeführten Diebesgut handelte es sich übrigens nicht um ein Handyladekabel.

Wegen des Eindringens in den verschlossenen Container erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall.

