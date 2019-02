Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Unfallflucht von Fahrer eines weißen Lkws- Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Freitagmorgen gegen 09.20 Uhr hat sich auf der Bundesstraße 3 kurz vor der Abfahrt in Richtung Ettlingen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein weißer Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen Leitpfosten um, bevor er an einem Baum zu Stehen kam. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die zum Vorfall Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefon 0721 49070 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach erbeten.

