POL-KA: (PF) Pforzheim - Unter Alkohol Unfall verursacht

Pforzheim (ots) - Unter Alkoholeinwirkung hat am Samstagabend ein 33-Jähriger einen Unfall in Pforzheim verursacht, weshalb er seinen Führerschein abgeben musste. Der Mann war gegen 23.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Huchenfelder Hauptstraße in Richtung Hohenwart unterwegs. Hier kam er nach Erkenntnissen des Verkehrskommissariats Pforzheim Ausgangs einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Straße ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Nach Zeugenangaben prallte er gegen eine Betonmauer und fuhr zunächst ohne Anzuhalten etwa 200 Meter weiter, wo er in der Allmendstraße am Fahrbahnrand zum Stehen kam. Dort saß er auch noch etwa eine halbe Stunde später auf dem Beifahrersitz, als die Polizei eintraf. Der unter Alkohol stehende Mann gab den Polizeibeamten gegenüber an, dass er selbst nicht das Fahrzeug gelenkt haben will, was allerdings durch einen Zeugen widerlegt werden konnte. Der 33-Jährige wies eine Atemalkoholkonzentration von knapp 0,9 Promille auf und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

