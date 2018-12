POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher suchen Café auf

Karlsruhe (ots) - Schmuck und Bargeld von mehr als tausend Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in der Karlstraße erbeutet.

Die Diebe verschafften sich über ein Oberlicht gewaltsam Zutritt in das Café. In den Räumlichkeiten werden Schubladen und Schränke in sämtlichen Bereichen geöffnet und durchwühlt. Nachdem sie die Wertgegenstände beim Durchsuchen der Räume an sich gebracht hatten, verschwanden sie schließlich wieder über das Oberlicht nach draußen.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell