POL-KA: (PF) Pforzheim - Bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt parkendes Auto und flüchtet

Pforzheim (ots) - Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 08:50 und 13:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen seitlich in der Werderstraße in Pforzheim abgestellten Pkw. Der Unfallverursacher ergriff anschließend die Flucht ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten und hinterließ einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der geschädigte Pkw, ein weißer VW, war am linken Fahrbahnrand in der Einbahnstraße geparkt. An dem Auto waren rote Farbantragungen sowie mehrere Kratzer auf der linken Seite aufzufinden.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Unfallverursacher. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 07231/186-4100, mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell