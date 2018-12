POL-KA: (CW) Simmersfeld- Pfauen auf der B294 unterwegs- Besitzer gesucht

Simmersfeld (ots) - Seit einigen Tagen werden regelmäßig zwei Pfauen auf der Bundesstraße 294 beim Simmersfelder Kreuz gesichtet. Die Tiere befinden sich offensichtlich auf der Flucht vor der Polizei, denn sie verschwinden immer wieder in den Wald, insbesondere wenn sie Polizisten erspähen. Bei den Hühnervögeln handelt es sich vermutlich um ein Pärchen, das entweder ausgebüxt ist oder ausgesetzt wurde, und sich nun im nahegelegenen Wald niedergelassen hat. Alle Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Altensteig nach einem infrage kommenden Besitzer der Ausreißer verliefen bisher ergebnislos. Das plötzliche Auftauchen der doch recht großen Vögel auf der Fahrbahn ist nicht ungefährlich und bisher glücklicherweise glimpflich verlaufen. Dennoch ist am Simmersfelder Kreuz Vorsicht geboten solange die Pfauen noch in der Nähe herumstromern. Zeugen, die Hinweise auf den Tierhalter geben können, oder auch der Besitzer selbst, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altensteig, Telefon 07453 9320460, zu melden.

