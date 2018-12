POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeuge auf Hertzstraße in rotem Fahrzeug gesucht

Karlsruhe (ots) - Zu einem Streifunfall zwischen einem Radfahrer und einer Pkw-Fahrerin kam es am Dienstag gegen 15:15 Uhr auf der Hertzstraße, Einmündung Germersheimer Straße. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht.

Die Geschädigte Pkw-Fahrerin befuhr die Germersheimer Straße und bog vor einem herannahenden roten Pkw nach links in die Hertzstraße ein. Vom Radweg, vom Friedhof kommend, fuhr zeitgleich ein 83-jähriger Radfahrer rechts auf die Hertzstraße. Die beiden Fahrzeuge touchierten einander, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte und am Fahrzeug der Geschädigten leichter Sachschaden entstand. Die Polizei bittet den Fahrer des roten Fahrzeugs, der gegen 15:15 Uhr die Hertzstraße in südliche Richtung befuhr und den Unfall gegebenenfalls gesehen hat sich unter der 0721 94484-0 zu melden.

