POL-KA: (KA)KA-Nordweststadt - Kollision zwischen Radfahrer und Pkw-Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Beim Einbiegen von der Germersheimer Straße in die Hertzstraße kollidierten am heutigen Dienstagmittag gegen 15.15 Uhr ein Radfahrer und ein Pkw im Kreuzungsbereich. Beide Verkehrsteilnehmer bewegten sich im Gegenverkehr. Der Radfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Zur Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei Zeugen des Vorfalles, die sich bitte unter der Telefonnummer 0721 / 944840 mit der Verkehrsunfallaufnahme der Polizei Karlsruhe in Verbindung setzen mögen.

Polizeipräsidium Karlsruhe

