POL-KA: (CW) Nagold - Fußgänger bei Unfall im Gewerbegebiet leicht verletzt - Zeugen gesucht

Nagold (ots) - Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei fuhr am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Verbindungsstraße im Gewerbegebiet Haiterbacher Straße in Richtung Viadukt. Im Gegenverkehr wartete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der nach Meinung des 19-Jährigen nach links auf einen Parkplatz beim Media Markt abbiegen wollte. Da der unbekannte Fahrer bereits nach links gelenkt hätte, sei der 19-Jährige erschrocken und wich seinerseits nach rechts aus. In der Folge erfasster der 19-Jährige mit seinem Mercedes zunächst einen dort laufenden 27-jährigen Fußgänger und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem geparkten VW. Glücklicherweise wurde der Fußgänger lediglich leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden am VW und am Mercedes beziffert sich auf etwa 25.000 Euro.

Die Polizei bittet nun Zeugen, insbesondere den bislang unbekannten Pkw-Fahrer der nach links in eine Parkbucht abbiegen wollte, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 93050 zu melden.

