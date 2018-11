POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch in Rüppurr

Karlsruhe (ots) - Am Montagabend, zwischen 18:00 und 20:00 Uhr, drang ein unbekannter Täter über eine Terrassentür in eine Wohnung in der Offenburger Straße in Weiherfeld-Dammerstock ein und durchwühlte mehrere Zimmer. Ob er hierbei etwas entwendet hat, ist noch nicht bekannt, da sich die Eigentümer im Urlaub befinden. Bei sachdienlichen Hinweisen aus der Bevölkerung bittet das Polizeirevier Südweststadt 0721 666-3411 um ihre Mithilfe.

