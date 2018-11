POL-KA: (PF) Pforzheim - Ein Verletzter nach Brand in Wohnung

Pforzheim (ots) - Nach einem Brand in einer Wohnung in der Goethestraße in Pforzheim am Samstagmittag musste der 67-jährige Wohnungsinhaber in einem Krankenhaus versorgt werden.

Das Feuer brach wohl gegen 11.15 Uhr durch einen Defekt in einem Boiler im Bad der Wohnung aus. Beim Versuch, den Brand selbst zu löschen, atmete der 67 Jahre alte Mann Rauchgas ein und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

