POL-KA: (KA) Karlsruhe- Fahrradfahrerin verursacht erheblich alkoholisiert Unfall

Karlsruhe (ots) - Mit über 2,2 Promille hat eine 52-jährige Fahrradfahrerin am Donnerstagabend einen Unfall verursacht bei dem sie sich selbst leichte Verletzungen zuzog. Sie missachtete an der Kreuzung Gellertstraße/Geranienstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden Ford-Fahrerin und stürzte. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die 52-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und wird angezeigt.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell