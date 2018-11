POL-KA: (Enzkreis) Birkenfeld - Einbrecher scheitern an massiver Haustür

Enzkreis (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 08:00 Uhr und 19:00 Uhr offensichtlich nicht ans Ziel gelangt. Sie versuchten an einem Einfamilienhaus in der Birkenfelder Schwarzwaldstraße verzweifelt in das Wohnanwesen zu gelangen, was misslang. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Wer hierzu Beobachtungen oder sachdienliche Hinweise geben kann die mit dem versuchten Einbruch in Verbindung stehen, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/79120 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell