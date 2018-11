POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Calw (ots) - (CW) Bad Herrenalb - Sonderkommission "Tanne" aufgelöst - Ermittlungen führt das Fachdezernat weiter

Nach fast neun Wochen Ermittlungsarbeit wurde nun die bis zuletzt 38 Beamtinnen und Beamte starke Sonderkommission "Tanne" aufgelöst. Die Ermittlungen werden von Fachdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe weitergeführt. Wie bereits berichtet wurde am 17. September gegen 22.00 Uhr ein 47-jähriger Iraker, der einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel, neben der Landesstraße 340 zwischen Bad Herrenalb und Dobel aufgefunden. Die Ermittler der Sonderkommission "Tanne" konnten am 16. Oktober zwei Tatverdächtige, einen 23-jährigen Mazedonier und einen 48-jährigen Syrer, festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Tübingen hatte gegen die beiden Beschuldigten Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht erwirkt. Während der 23-Jährige sich zu dem Beschuldigungen geäußert hatte, bestreitet der 48-Jährige an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die am 19. Oktober im Rhein aufgefundene Pistole befindet sich noch beim Bundeskriminalamt zur Untersuchung. Insgesamt gingen mehr als 70 Hinweise bei der Sonderkommission ein. Die Ermittler verfolgten 231 Spuren.

