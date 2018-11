POL-KA: (Enzkreis)Mühlacker - Rauchentwicklung in Seniorenzentrum durch Zigarettenstummel - fünf Personen wegen Rauchgas in Klinik

Mühlacker (ots) - Nach einer Rauchentwicklung im Zimmer eines Seniorenzentrums in Mühlacker kamen am Mittwochabend die beiden Bewohnerinnen und drei Pflegekräfte mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung unter Einsatz von Rettungsdiensten in ein Krankenhaus. Mit Ausnahme der 52-jährigen mutmaßlichen Verursacherin konnten alle nach vorsorglichem ambulantem Aufenthalt die Klinik wieder verlassen.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte die erheblich alkoholisierte 52-Jährige nach dem Konsum einer Zigarette den wohl noch brennenden Stummel neben ihrem Bett auf dem Teppichboden in einer Windel abgelegt. In der Folge hatte sich die Heimbewohnerin schlafen gelegt und es kam gegen 19.10 Uhr zum Schwelbrand mit erheblicher Rauchbildung. Die drei Pflegekräfte eilten umgehend nach der Auslösung eines Alarmmelders in den betroffenen Raum und brachten die beiden noch schlafenden Bewohnerinnen, neben der 52-Jährigen noch eine 84 Jahre alte Frau, in Sicherheit. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte die brennende Windel durch das Personal abgelöscht werden. Nennenswerter größerer Schaden entstand nicht.

Das Polizeirevier Mühlacker führt nun die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung.

