POL-KA: (CW) Nagold/Neuwiesen - Brand einer Werkstatthalle mit hohem Sachschaden

Nagold/Neuwiesen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Mittwochabend kurz nach 22.00 Uhr in einer an der B 463 gelegenen Kfz-Werkstatthalle ein Brand aus. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein benachbartes Wohnhaus verhindert werden. Alle 4 Bewohner konnten das Wohngebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr aus Nagold/Emmingen war mit 86 Mann und 11 Fahrzeugen im Einsatz. Kurz nach 01.00 Uhr war der Brand gelöscht. Der Gesamtsachschaden an der etwa 200 qm großen Werkstatthalle wird auf derzeit 250.000 Euro geschätzt. In der Halle brannten 3 Fahrzeuge aus. Das Brandobjekt ist derzeit einsturzgefährdet. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Als mögliche Brandausbruchstelle kommt ein in der Halle installierter Ölofen in Betracht. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

