POL-KA: (KA) Grötzingen - Zwei Einbrüche im Bereich Grötzigen

Karlsruhe (ots) - Gleich zwei Einbrüche in der gleichen Straße musste die Polizei am vergangenen Wochenende in Grötzingen verzeichnen.

Unbekannte verschafften sich am Samstagabend zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr gewaltsam, über ein Fenster in Untergeschoss, Zutritt in ein Einfamilienhaus, in der Grötzinger Karl-Seckinger-Straße.Im Inneren suchten die Diebe zielstrebig nach Wertgegenständen und öffneten dafür in mehreren Zimmern Schränke sowie Schubladen. Mit einem aufgefunden Tablet im Wert von ca. 200 Euro verschwanden die Diebe im Anschluss vermutlich in das Nachbarhaus.

Auch hier drangen die Langfinger über das Untergeschoss in das Innere des Wohnhauses ein. Erneut suchten sie mehrere Zimmer auf und öffneten und durchwühlten Schränke sowie Schubladen nach Wertgegenständen. Als die Eigentümer gegen 18.15 Uhr nach Hause kamen, überraschten sie die Einbrecher, diese flüchteten mit ihrem zuvor aufgefundenen Schmuck von mehreren tausend Euro durch die zuvor im Keller aufgehebelte Terrassentür. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit allen zur Verfügung stehenden Kräften, fehlt von den Langfingern bislang jede Spur.

Wer hierzu Beobachtung oder Hinweise geben kann wird gebeten sich mit den Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

