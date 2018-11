POL-KA: (Enzkreis) Remchingen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an Kfz

Remchingen (ots) - Ein neuwertiges Dienstfahrzeug der Diakoniestation Remchingen wurde in der Nacht zum Sonntag in Wilferdingen durch unbekannte Täter mutwillig zerstört. Der für den ambulanten Pflegedienst eingesetzte VW-Up stand auf dem Parkplatz der Diakoniestation am San-Biagio-Platani-Platz und dürfte mit einem neben dem Fahrzeug aufgefundenen Metallpfosten mit Betonsockel beschädigt worden sein. Dabei wurden auf der Beifahrerseite sowohl die Scheiben als auch der Holm zwischen den Türen zerstört. An dem neuwertigen Fahrzeug wurde ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro angerichtet. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/7912-0 zu melden.

