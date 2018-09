POL-KA: (KA)Karlsruhe - Rotlicht missachtet und mit Straßenbahn zusammengestoßen

Karlsruhe (ots) - An einem Bahnübergang der Otto-Wels-Straße in Karlsruhe-Oberreut hat am Dienstag gegen 10.30 Uhr ein 86 Jahre alter Autofahrer das Rotlicht am Andreaskreuz missachtet und ist mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Es wurde niemand verletzt. Die Bahnstrecke war aufgrund des Unfalls erst gegen 11.15 Uhr wieder frei. Es entstand Sachschaden von insgesamt 16.000 Euro.

