POL-KA: (KA) Waghäusel - 72-Jährige Opfer eines Trickdiebstahls

Karlsruhe (ots) - Opfer eines Trickdiebstahls wurde eine 72-Jährige am Montagnachmittag in Waghäusel. Gegen 14.00 Uhr kamen zwei bislang unbekannte Männer zum Anwesen der Frau in der Kreuzstraße und boten ihre Hilfe bei Gartenarbeiten an. Die Frau vereinbarte einen Betrag für zu erbringende Arbeiten im Garten. Daraufhin wollten die Männer zunächst Bargeld um ihren Pkw aufzutanken. Im Haus gab die Frau den Männern einen geringen Bargeldbetrag und die beiden fuhren mit einem grauen Citroen davon. Kurz darauf stellte die 72-Jährige fest, dass ihr Geldbeutel mit Bargeld und persönlichen Papieren gestohlen worden war. Die beiden Täter waren ca. 30 Jahre alt und trugen blaue Arbeitskleidung.

