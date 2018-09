POL-KA: (KA) Karlsbad - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Karlsbad (ots) - Ein mit 2,2 Promille alkoholisierter Autofahrer beschädigte am Montagabend bei seiner Fahrt vom Sportgelände Spielberg in Richtung Ortsmitte zwei geparkte Autos und eine Blitzeranlage. Bei seiner kurzen Fahrt auf einer abschüssigen Straße kollidierte er gegen 22:20 Uhr mit einem geparkten Kia. Von dort entfernte er sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, stieß allerdings kurze Zeit später mit einem am Ortseingang Spielberg abgestellten Renault zusammen. Nachdem er hierbei einen Schaden an seinem rechten Vorderreifen davontrug, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Geschwindigkeitsmessanlage. Dort konnte der sichtlich alkoholisierte Mann durch die Polizei angetroffen werden. Der Führerschein des 63-jährigen Mannes, der unverletzt blieb, wurde einbehalten und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Insgesamt wird von einem Sachschaden von etwa 17.000 Euro ausgegangen.

Florian Hanser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell