POL-KA: (KA) Karlsruhe - Exhibitionistische Handlungen gegenüber Frau

Karlsruhe (ots) - Ein bislang unbekannter Mann offenbarte am Montag, gegen 21:30 Uhr, sein Geschlechtsteil und führte sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Karlsruher Wörthstraße in Richtung Moltkestraße und näherte sich von hinten kommend einer 36-jährigen Fußgängerin.

Als der Mann auf gleicher Höhe mit der Frau war, schubste diese den Radfahrer leicht, da sie sich bedrängt fühlte. Des Weiteren forderte sie den Exhibitionisten auf, er solle abhauen. Wenig später fuhr der Mann in Richtung Moltkestraße davon. Die Frau begab sich zu ihrem Auto, fuhr nach Hause und informierte im Anschluss die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Frau konnte den Täter jedoch wie folgt beschreiben:

- Männliche Person - Etwa 18-20 Jahre alt - Circa 170 cm groß - Hager mit schmalem Gesicht - Dunkler Teint, dunkle Augen und dunkle glatte Haare - Sprach mit leichtem ausländischem Akzent - War mit einem grauen langärmeligen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet - Fuhr ein dunkles modernes Herrenrad

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst gerne telefonisch, unter 0721/666-5555, entgegen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell