POL-KA: (CW) Nagold- Messer ragt aus Sandkasten- Zeugen gesucht

Nagold (ots) - Eine Zeugin, die mit ihrem zweijährigen Kind am Donnerstagmittag den öffentlichen Spielplatz in der Bergwaldstraße besucht hatte, entdeckte ein circa 15 Zentimeter langes Messer im Sandkasten. Es ragte mit der Klinge senkrecht aus dem Sand. Die Frau entfernte das Messer und erstattete Anzeige bei der Polizei. Spielende Kinder hätten sich an dem Schneidegerät erheblich verletzen können. Am 24. August ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in Freudenstadt. Ob hier ein Zusammenhang besteht ist unklar. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Nagold, Telefon 07452 93050, erbeten.

