POL-KA: (KA) Karlsruhe- Frau überquert Gleise und zwingt Straßenbahn zum Bremsen

Karlsruhe (ots) - Weil eine 83-jährige Frau am Donnerstag gegen 16.30 Uhr an der Haltestelle Wilhelm-Leuschner-Straße offensichtlich ohne zu schauen über den ungesicherten Bahnübergang ging, musste ein Straßenbahnfahrer eine Notbremsung einleiten. Dadurch stürzte eine 81-jährige Frau in der Bahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Verursacherin selbst hatte Glück, weil die Straßenbahn noch rechtzeitig zum Stehen kam.

